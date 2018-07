O Arsenal precisou de um gol aos 43 minutos do segundo tempo do capitão Thomas Vermaelen para levar a partida à prorrogação, mas não conseguiu confirmar sua superioridade. Vermaelen foi quem perdeu o pênalti decisivo.

Garry Thompson foi o autor do gol do clube da casa aos 16 minutos do primeiro tempo.

(Reportagem de Toby Davis)