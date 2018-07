Arsenal é eliminado e Liverpool avança depois de 30 pênaltis

O Arsenal investiu pesado para esta temporada, mas já está eliminado de uma competição. Nesta terça-feira, o time londrino perdeu em casa do Southampton, de virada, por 2 a 1, e caiu fora na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Na fase anterior da competição, o Manchester United também já havia sido eliminado.

No Emirates Stadium, o técnico Arsène Wenger escalou boa parte dos seus titulares e viu o Arsenal sair na frente aos 14 minutos, com Alexis Sánchez, ex-Barcelona. Pouco depois, Tadic marcou de pênalti e empatou. A virada do Southampton, vice-líder do Campeonato Inglês, veio com Clyne, ainda no primeiro tempo, aos 40.

Já o Liverpool viveu fortes emoções nesta terça-feira. Em Anfield Road, empatou em 1 a 1 com o Middlesbrough no tempo normal. Na prorrogação, fez 2 a 1 com Suso, mas sofreu o empate de pênalti, aos 18 minutos do segundo tempo.