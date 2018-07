Arsenal e Manchester City vencem e colam no Chelsea

LONDRES - O Chelsea cumpriu com o seu papel ao vencer o Everton na abertura da 27.ª rodada do Campeonato Inglês, mas o time londrino segue pressionado na luta pela liderança do torneio, afinal, o Arsenal e o Manchester City, os principais concorrentes na luta pelo título nacional, também triunfaram neste sábado.

A vitória mais fácil foi obtida pelo Arsenal, que derrotou, no Emirates Stadium, o Sunderland por 4 a 1. O time londrino abriu 3 a 0 logo no primeiro tempo, com um gol de Rosicky e dois de Giroud, que chegou aos 12 no Campeonato Inglês. Na etapa final, Koscielny marcou o quarto gol do Arsenal e Giaccherini diminuiu para o Sunderland.

Com bem mais dificuldades, o Manchester City superou o Stoke City por 1 a 0. E o único gol da partida, disputada no City of Manchester, saiu aos 25 minutos do segundo tempo, marcado por Yaya Touré.

Com esses resultados, o Chelsea permanece na liderança do Campeonato Inglês, com 60 pontos, mas bastante pressionado pelos dois times, pois o Arsenal é o segundo colocado, com 59, enquanto o Manchester City, é o terceiro, com 57 e um jogo a menos em relação a ambos.

Também neste sábado, o Hull City goleou o Cardiff City por 4 a 0, fora de casa, com dois gols de Jelavic. O West Bromwich Albion empatou por 1 a 1 com o Fulham, em casa, enquanto o West Ham, como mandante, superou o Southampton por 3 a 1.