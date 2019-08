Arsenal e Manchester United se dão bem em sorteio dos grupos da Liga Europa

A Uefa realizou nesta sexta-feira, em Montecarlo, no Principado de Mônaco, o sorteio da fase de grupos da Liga Europa. Nele, Arsenal e Manchester United, dois dos maiores favoritos ao título, se deram bem e caíram em chaves com adversários que não deverão dar trabalho na luta por vaga nas etapas de mata-mata. Quem poderá encontrar problemas é o Porto, eliminado ainda na terceira fase eliminatória da Liga dos Campeões, que enfrentará rivais com tradição em competições europeias.

No Grupo F, o Arsenal deverá disputar a primeira colocação contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, que foi semifinalista na edição anterior da Liga Europa - perdeu para o campeão Chelsea, que goleou justamente o time do norte de Londres por 4 a 0 na final. Os outros adversários serão o Standard Liège, da Bélgica, e o Vitória de Guimarães, de Portugal.

O Manchester United, no Grupo L, jogará contra equipes que não deverão atrapalhar a sua classificação. Os rivais são o Astana, do Casaquistão, Partizan Belgrado, da Sérvia, e o AZ Alkmaar, da Holanda. Tambpem inglês, o Wolverhampton está no Grupo K com Besiktas (Turquia), Braga (Portugal) e Slovan Bratislava (Eslováquia).

Quem terá trabalho é o Porto. No Grupo G, o clube português terá pela frente times com tradição na Europa. Seus adversários serão o Feyenoord, da Holanda, o Rangers, da Escócia, e o Young Boys, da Suíça. O clube holandês já conquistou uma Liga dos Campeões e duas Copas da Uefa (antigo nome da Liga Europa) e o escocês faturou uma Recopa Europeia e é o maior recordista de títulos (54) em seu país.

Durante o sorteio, a Uefa premiou os melhores da última edição da Liga Europa. O belga Eden Hazard, que defendeu o Chelsea até o meio deste ano e se transferiu ao Real Madrid, foi eleito o melhor jogador. O sérvio Luka Jovic, que também está no clube de Madri atualmente, mas que defendia o Eintracht Frankfurt na época, ficou com o segundo lugar. Giroud, do Chelsea, apareceu em terceiro.

Hazard comemorou o feito à distância. "Após receber este troféu, gostaria de agradecer a todos os que votaram em mim. Aproveito também para desejar boa sorte a todos os jogadores que vão disputar a Liga Europa nesta temporada", disse o belga, em vídeo, na premiação.

Confira os grupos da Liga Europa:

GRUPO A - Sevilla (ESP), Apoel Nicósia (CHP), Qarabag (AZE) e Dudelange (LUX)

GRUPO B - Dínamo Kiev (UCR), Copenhague (DIN), Malmoe (SUE) e Lugano (SUI)

GRUPO C - Basel (SUI), Krasnodar (RUS), Getafe (ESP) e Trabzonspor (TUR)

GRUPO D - Sporting Lisboa (POR), PSV Eindhoven (HOL), Rosenborg (NOR) e LASK (AUT)

GRUPO E - Lazio (ITA), Celtic (ESC), Rennes (FRA) e Cluj (ROM)

GRUPO F - Arsenal (ING), Eintracht Frankfurt (ALE), Standard Liège (BEL) e Vitória de Guimarães (POR)

GRUPO G - Porto (POR), Young Boys (SUI), Feyenoord (HOL) e Rangers (ESC)

GRUPO H - CSKA Moscou (RUS), Ludogorets Razgrad (BUL), Espanyol (ESP) e Ferencvaros (HUN)

GRUPO I - Wolfsburg (ALE), Gante (BEL), Saint-Étienne (FRA) e Oleksandria (UCR)

GRUPO J - Roma (ITA), Borussia Mönchengladbach (ALE), Istanbul Basaksehir (TUR) e Wolfsberg (AUT)

GRUPO K - Besiktas (TUR), Braga (POR), Wolverhampton (ING) e Slovan Bratislava (ESQ)

GRUPO L - Manchester United (ING), Astana (CAZ), Partizan Belgrado (SER) e AZ Alkmaar (HOL)