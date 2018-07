Arsenal e Schalke vencem e vão às oitavas de final

Jogando em casa, o Arsenal contou com gols de Wilshere, aos 4 minutos do segundo tempo, e Podolski, aos 17, para vencer os franceses por 2 a 0 e alcançar os 10 pontos na tabela do Grupo B.

O time inglês só está atrás agora do Schalke, que alcançou os 11 pontos após bater o Olympiakos por 1 a 0. Fuchs foi o autor do único gol da partida. O Schalke segue como o único invicto na chave.

Com os dois times do grupo já classificados para a fase de mata-mata, a rodada final servirá para definir a ordem da chave. O Arsenal enfrentará o Olympiakos, fora de casa, e o Schalke vai duelar com o Montpellier, também longe dos seus domínios. Os dois jogos serão disputados no dia 4 de dezembro.