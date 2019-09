Arsenal e Sevilla vencem fora de casa na Liga Europa; Lazio perde de virada

Arsenal e Sevilla mostraram força, nesta quinta-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa, ao vencerem suas partidas fora de casa por 3 a 0. As disputas iniciais deste estágio da competição, que é o segundo interclubes mais importante do Velho Continente, também contaram com outros dez confrontos já encerrados no dia.

Vice-campeão do torneio na temporada passada, o Arsenal foi até Frankfurt, na Alemanha, e derrotou o Eintracht com gols de Willock, Saka e Aubameyang, em duelo válido pelo Grupo F, que também registrou o triunfo do Standard Liège, na Bélgica, sobre o Vitória de Guimarães por 2 a 0.

Já o Sevilla, maior campeão do torneio, com cinco títulos (obtidos em 2006, 2007, 2014, 2015 e 2016), superou o Qarabag, em Baku, no Azerbaijão, com três gols marcados no segundo tempo, por intermédio de Hernandez, Haddadi e Torres. No outro jogo do Grupo A, o Dudelange, de Luxemburgo, derrotou o APOEL por 4 a 3, no Chipre, de virada.

A Lazio, por sua vez, não teve um bom começo atuando fora de casa nesta fase de grupos da Liga Europa. O time romano foi derrotado, de virada, por 2 a 1, pelo romeno Cluj. Na outra partida do Grupo E, na França, Rennes e Celtic ficaram no empate por 1 a 1.

Outro destaque da rodada foi a goleada do suíço Basel, por 5 a 0, sobre o russo Krasnodar, pelo Grupo C, que também teve a vitória do espanhol Getafe (1 a 0) diante do turco Trabzonspor.

Nas outras partidas já encerradas nesta quinta-feira, os resultados foram os seguintes: Dínamo de Kiev 1 x 0 Malmoe-SUE e Copenhague 1 x 0 Lugano-SUI, ambos pelo Grupo B; e LASK-AUT 1 x 0 Rosenborg e PSV 3 x 2 Sporting, pelo Grupo D.