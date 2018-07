Arsenal e Shakhtar Donetsk garantem classificação

Assim, o Shakhtar Donetsk ficou na liderança do Grupo H, com 15 pontos. O Arsenal, por sua vez, garantiu a segunda colocação, com 12. Já o Braga terminou em terceiro lugar, com nove, o que lhe dará uma vaga na Liga Europa. E o Partizan foi o lanterna da chave, sem somar um ponto sequer.

Para conseguir a classificação, o Arsenal precisava ganhar nesta quarta-feira em Londres. E saiu na frente com o gol de pênalti do holandês Van Persie. Cleo ainda empatou para o Partizan no começo do primeiro tempo, mas Walcott e Nasri garantiram a importante vitória da equipe inglesa.

Na partida realizada na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk não deu chances para o Braga, conseguindo a sua vaga nas oitavas de final e eliminando a equipe portuguesa. O atacante brasileiro Luís Adriano fez um dos gols da vitória do time ucraniano, enquanto Razvan Rat marcou o outro.

Agora, Shakhtar Donetsk e Arsenal, junto com os outros 14 clubes classificados, esperam a definição dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o que acontecerá apenas na semana que vem, em sorteio a ser realizado pela Uefa.