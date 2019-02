Arsenal é surpreendido, perde para o BATE Borisov e se complica na Liga Europa

O Arsenal visitou o BATE Borisov nesta quinta-feira e, sob o intenso frio na Bielo-Rússia, acabou surpreendido. Em um jogo bastante truncado, a equipe inglesa perdeu por 1 a 0 na fase eliminatória da Liga Europa e complicou suas chances de classificação para as oitavas de final.

Com muitas dificuldades para superar a marcação adversária e para lidar com o castigado gramado em Borisov, o Arsenal até desperdiçou algumas oportunidades no primeiro tempo, mas já aos 44 minutos, foi castigado na bola aérea. Stasevich cobrou escanteio da direita e Dragun desviou de cabeça para a rede.

Na etapa final, o time inglês foi para cima e chegou a marcar aos 10 minutos, com Lacazette, mas o impedimento foi marcado. Quando os visitantes lutavam pelo empate, o mesmo atacante francês acabou com qualquer chance de empate. Aos 39, ele acertou cotovelada no rosto de Filipovic e foi expulso.

O resultado do BATE foi muito comemorado pela torcida e pelos jogadores no gramado. Pior para o Arsenal, que precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença no confronto de volta, na próxima quinta-feira, em Londres, se quiser se classificar às oitavas.

Se o Arsenal decepcionou, o Benfica foi à Turquia e conseguiu um ótimo resultado nesta quinta. A equipe portuguesa visitou o Galatasaray e venceu por 2 a 1, com gols de Eduardo Salvio, de pênalti, e Seferovic. Diagne descontou para os donos da casa, que precisarão vencer em Lisboa na semana que vem.

Ainda nesta quinta, o Bayer Leverkusen visitou o Krasnodar, na Rússia, e ficou no empate sem gols, deixando o confronto aberto para a volta, na Alemanha. Já o Dínamo de Kiev conseguiu um bom resultado ao arrancar um 2 a 2 com o Olympiacos na Grécia, que o deixa em boa situação para decidir a vaga na Ucrânia.