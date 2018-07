Arsenal elimina time da 2ª divisão na Copa da Inglaterra

O atacante francês Olivier Giroud foi o principal destaque do triunfo do Arsenal ao marcar dois gols, aos 16 minutos do primeiro tempo e aos 11 minutos da etapa final. Algoz do Newcastle na fase anterior da Copa da Inglaterra, o Brighton empatou o jogo duas vezes, mas o atacante Theo Walcott, que teve o seu contrato renovado recentemente, selou a classificação da sua equipe ao marcar aos 40 minutos do segundo tempo.

Também neste sábado, o Queens Park Rangers, sem o goleiro brasileiro Julio Cesar, deu adeus ao torneio ao perder, em casa, para o Milton Keynes Dons, da terceira divisão, por 4 a 2, apesar do lateral-esquerdo Fábio da Silva ter feito um gol. Já O Norwich City, que também está na elite inglesa, foi eliminado ao perder para o Luton Town, da quinta divisão, por 1 a 0, em casa.

O Everton passou às oitavas de final da Copa da Inglaterra ao vencer o Bolton por 2 a 1, fora de casa. O Wigan avançou com uma vitória por 1 a 0, também como visitante, sobre o Macclesfield Town. Já o Reading goleou o Sheffield United por 4 a 0, em casa.