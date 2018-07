Arsenal empata com o Tottenham em clássico londrino

O Arsenal arrancou o empate com o Tottenham, por 1 a 1, neste sábado, no clássico do Norte de Londres. Jogando em casa, no Emirates Stadium, o time do técnico Arsène Wenger saiu atrás no placar, após falha da defesa, mas buscou a igualdade no segundo tempo e garantiu ao menos um ponto na tabela do Campeonato Inglês.

Em um equilibrado clássico, Arsenal e Tottenham não empolgaram as torcidas e nem balançaram as redes na etapa inicial. No segundo, a bola só entrou graças a uma ajuda da zaga do time da casa. Nacer Chadli aproveitou a vacilada e mandou para o gol aos 11 minutos.

Pressionado, o Arsenal foi para cima e também teve uma ajuda da zaga do Tottenham. Após passe para trás e cruzamento na área, Welbeck falhou ao tentar finalizar dentro da área mas Oxlade-Chamberlain não perdoou. Encheu o pé e garantiu o empate.

O resultado levou o Arsenal para perto dos líderes do campeonato. Com 10 pontos, já aparece em quarto lugar. O Tottenham ocupa a oitava colocação, com oito pontos.