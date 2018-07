Arsenal empata com Tottenham e desperdiça chance no Inglês

LONDRES - Como o líder Manchester United empatou na terça-feira com o Newcastle, o então vice-líder Arsenal tinha grande chance de diminuir a vantagem do rival na luta pelo título do Campeonato Inglês. Mas acabou empatando o eletrizante clássico londrino com o Tottenham, por 3 a 3, nesta quarta, em White Hart Lane, e ainda perdeu a segunda colocação para o Chelsea, que venceu o Birmingham por 3 a 1.

Agora, faltando apenas cinco rodadas para o final do campeonato, o Manchester United lidera com 70 pontos. O Chelsea aparece na segunda colocação, com os mesmos 64 pontos do Arsenal, mas leva vantagem no saldo de gols (34 a 32). Já o Tottenham, após o empate desta quarta-feira, segue na quinta posição, com 54 pontos, na briga com o Manchester City, que tem 56, pela vaga na Liga dos Campeões da Europa.

No clássico londrino, as duas equipes honraram a rivalidade e fizeram um grande duelo, principalmente no primeiro tempo. Com sete minutos de jogo, já tinham saído dois gols: Walcott abriu o placar para o Arsenal aos cinco, mas Van der Vaart empatou para o Tottenham na sequência. Depois disso, o time visitante chegou a fazer 3 a 1 no placar, com gols de Nasri, aos 12, e de Van Persie, aos 41.

Ainda no primeiro tempo, o Tottenham conseguiu diminuir com o gol de Huddlestone aos 44 minutos. Depois, já na segunda etapa, as duas equipes alternaram boas chances, mas foi o time da casa quem conseguiu marcar: aos 25, com o pênalti batido por Van der Vaart. Assim, o clássico terminou empatado, para tristeza do Arsenal, que viu as chances de título ficarem ainda mais distantes.

Para complicar a vida do Arsenal, o Chelsea ganhou no outro jogo disputado nesta quarta-feira e assumiu a segunda colocação do campeonato. Jogando em casa, no Estádio Stamford Bridge, também em Londres, a equipe fez 3 a 1 no Birmingham. A vitória veio com dois gols de Malouda e um outro de Kalou - já no final, Larsson bateu pênalti e descontou para os visitantes.

Veja também:

VÍDEO: Arsenal cede novo empate, cai para 3º e vê título ainda mais longe