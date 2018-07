Arsenal empata com Tottenham e divide liderança com City

Após sofrer uma goleada de 5 a 1 para o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões durante a semana passada, o Arsenal desperdiçou a chance de liderar o Campeonato Inglês neste domingo. No entanto, o empate por 1 a 1 no clássico contra o Tottenham, no Emirates Stadium, deixou o time empatado com o líder Manchester City.

Os visitantes abriram o placar com Harry Kane e Kieran Gibbs igualou o marcador. Com o resultado, o Arsenal foi a 26 pontos, em segundo lugar pelos critérios de desempate após 12 rodadas. Já o Tottenham alcançou 21 pontos, na quinta colocação que dá direito a uma vaga na Liga Europa.

Em uma partida pouco inspirada de Olivier Giroud e Alexis Sánchez, maiores esperanças de gol dos anfitriões, quem brilhou no primeiro tempo foi Harry Kane. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o artilheiro recebeu lançamento de Danny Rose e bateu rasteiro na saída do goleiro Petr Cech, marcando seu quinto gol nos últimos três jogos pelos Spurs.

Na segunda etapa, se os atacantes não mostraram serviço, o meia Mesut Özil apareceu para resolver. O alemão passou a comandar as jogadas ofensivas do Arsenal e, aos 33 minutos, cruzou da direita na medida para Gibbs, na segunda trave, mandar para as redes.

Özil se tornou o primeiro atleta no Campeonato Inglês a dar assistências em seis partidas seguidas, além de também distribuir dez passes para gol nos últimos 11 jogos.

LIVERPOOL PERDE PRIMEIRA COM KLOPP

Ainda neste domingo, o Crystal Palace surpreendeu e venceu o Liverpool por 2 a 1, impondo a primeira derrota ao técnico Jurgen Klopp no comando da equipe na competição. O jogo contou com a presença do ídolo Steven Gerrard nas tribunas do estádio Anfield Road.

A vitória garantiu ao Crystal Palace o oitavo lugar no Campeonato Inglês, com 19 pontos, enquanto o Liverpool estacionou nos 17 pontos, na décima colocação, ainda longe de uma vaga na zona de classificação às competições europeias.

Bolasie abriu o placar para o time visitante aos 21 minutos do primeiro tempo. O atacante se aproveitou de sobra na grande área e chutou forte, sem chances de defesa para o goleiro.

Pouco antes do intervalo, Philippe Coutinho apareceu para deixar tudo igual. O brasileiro recebeu no lado esquerdo e chutou no meio do gol, mas contou com desvio no meio do caminho para marcar e arrancar aplausos de Gerrard.

A segunda etapa ficou marcada pelas chances perdidas. Somente aos 37 minutos, Scott Dann conseguiu marcar o gol da vitória do Crystal Palace. Em cobrança de escanteio, o zagueiro cabeceou em cima de Mignolet, mas apareceu para pegar o rebote e mandar para as redes, frustrando os planos de Klopp, Gerrard e toda a torcida do Liverpool.