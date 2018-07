Arsenal empata e deixa equipes de Manchester na ponta do Inglês

LONDRES - Há dois dias, o Arsenal conseguiu um grande resultado ao vencer o clássico contra o Chelsea. Nesta quarta-feira, porém, o time de Londres não apresentou um bom futebol e ficou no empate com o Wigan Athletic por 2 a 2, fora de casa, pela 20.ª rodada do Campeonato Inglês. Com isso, subiu para 36 pontos, caiu para o terceiro lugar e desperdiçou a chance de terminar o ano com a mesma pontuação dos líderes, que são os dois times de Manchester - o United e o City -, com 38 pontos cada.

Em campo, o Arsenal começou melhor, mas foi o Wigan que abriu o placar. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Ben Watson fez o gol em uma cobrança de pênalti. Mesmo em desvantagem, o time de Londres não se abateu e conseguiu a virada com um belo gol do russo Arshavin e outro do dinamarquês Bendtner, ainda na etapa inicial.

Após o intervalo, a partida seguia com o Arsenal dominando as principais ações e criando chances de gol. A situação ficou ainda melhor com a expulsão de N´Zogbia, aos 33 minutos, mas num lance fortuito, aos 36, o Wigan empatou em um gol contra do zagueiro Squillaci após cobrança de escanteio. O ponto conquistado foi muito comemorado pela equipe da casa, que chegou aos 20 e deixou a zona de rebaixamento.

Reação. Em Londres, no estádio Stamford Bridge, o Chelsea mostrou recuperação e, com muita dificuldade, conseguiu vencer a primeira após seis jogos. Com um gol de oportunismo de Malouda, aos 16 minutos do segundo tempo, após boa jogada de ataque feita por Essien e Drogba, o time da casa reassumiu a quarta colocação do campeonato, agora com 34 pontos.

Vexame quem deu, mais uma vez, foi o Liverpool. Com campanha sofrível nesta temporada, a equipe conseguiu nesta quarta perder em casa, no estádio Anfield Road, para o então lanterna Wolverhampton por 1 a 0 - gol de Stephen Ward, aos nove minutos da segunda etapa. Com 22 pontos, o time está na 12.ª posição, muito distante dos líderes. Os visitantes, agora com 18 pontos, subiram para o 19.º lugar e deixaram a lanterna para o West Ham, que tem 17.