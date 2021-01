Arsenal empata em casa e fica mais distante dos primeiros colocados do Inglês

Em um jogo franco, sem muitas emoções, o Arsenal ficou no empate sem gols com o Crystal Palace, no Emirates Stadium, em Londres, pela 18.ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado frustrou os planos do time mandante, que vinha de quatro vitórias consecutivas e buscava a quinta para se aproximar de vez dos primeiros colocados.

Agora com 24 pontos, o Arsenal segue na 11.ª posição e tem pelo menos um jogo a mais que todos os rivais acima na tabela de classificação. A liderança é do Manchester United, com 36 pontos, seguido pelo Liverpool, com 33. Manchester City, Leicester City e Everton, empatados com 32, formam a zona de classificação às competições europeias.

Em campo, o Arsenal sofreu no primeiro tempo. Aos 39 minutos, o zagueiro James Tomkins chegou a mandar uma bola na trave do gol defendido pelo goleiro alemão Bernd Leno e o atacante Christian Benteke, aos 42, também deu um susto nos mandantes.

Leno e Vicente Guaita, goleiro do Crystal Palace, se destacaram também na segunda etapa e terminaram a partida como os dois melhores em campo. No fim, o jogo ficou aberto, com as duas equipes se lançando ao ataque desesperadamente, mas ninguém conseguiu balançar as redes.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal entra em campo na segunda-feira contra o Newcastle, mais uma vez em casa. O Crystal Palace, em 13.º lugar com 23 pontos, visita o Manchester City no domingo.