Arsenal empata em clássico e perde chance de liderar

LONDRES - O Arsenal desperdiçou boa oportunidade de assumir novamente a liderança do Campeonato Inglês. Jogando em casa, no Emirates Stadium, o time do técnico Arsène Wenger não conseguiu superar o irregular Manchester United no clássico desta quarta-feira e ficou no 0 a 0.

Com a igualdade, o Arsenal chegou aos 56 pontos, um abaixo do líder Chelsea, que tropeçou na terça. Na segunda colocação, ainda poderá ser superado pelo Manchester City. O rival, que tem 54 pontos, não entrou em campo nesta quarta porque um temporal causou o adiamento da partida contra o Sunderland. O mau tempo também adiou Everton x Crystal Palace.

O JOGO

O Arsenal entrou em campo nesta quarta com o status inquestionável de favorito, em razão da boa campanha no Inglês e também por causa das fracas atuações do rival, que já colocou em perigo o emprego do técnico David Moyes.

E, com este favoritismo, o Arsenal foi para o ataque desde o início. Mas pouco ameaçou no morno primeiro tempo. As melhores jogadas aconteceram no segundo tempo, quando a pressão dos anfitriões aumentou e De Gea teve trabalho para conter o ímpeto do ataque londrino.

Após se segurar na defesa, o Manchester se arriscou no ataque. Mas só levou perigo mesmo em uma boa tabela de Rooney com Van Persie. O primeiro levantou na área e o holandês cabeceou na pequena área. No reflexo, o goleiro Szczesny fez grande defesa e evitou a vitória dos visitantes. Com 42 pontos, o United segue em 7.º lugar.

Ainda nesta quarta, o Liverpool movimentou a parte superior da tabela ao obter boa vitória sobre o Fulham por 3 a 2, de virada. O Fulham chegou a liderar o placar por duas vezes, mas acabou sucumbindo ao rival nos acréscimos, quando Gerrard marcou de pênalti e garantiu a vitória do Liverpool. O brasileiro Philippe Coutinho e Sturridge anotaram os outros gols dos visitantes.

O triunfo aproximou o Liverpool dos primeiros colocados. O time chegou aos 53 pontos, ainda na quarta colocação, mas colado no Manchester City. O Tottenham também ficou mais perto dos líderes ao golear o Newcastle por 4 a 0, nesta quarta. Paulinho, ex-Corinthians, anotou um dos gols da equipe. Adebayor, duas vezes, e Chadli fecharam o placar. O Tottenham chegou aos 50 pontos. A rodada contou ainda com o empate entre Stoke City e Swansea City por 1 a 1.