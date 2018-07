Arsenal empata fora de casa nos playoffs da Liga dos Campeões

O Arsenal foi à Turquia e não passou de um empate por 0 a 0 diante do Besiktas, nesta terça-feira, na última fase dos playoffs da Liga dos Campeões. Se não foi derrotada, a equipe londrina também não conseguiu marcar gols fora de casa, o que deixa em aberto o duelo pela vaga na fase de grupos, que será decidida no jogo da volta, na quarta-feira da semana que vem, dia 27, em Londres.

Aproveitando-se do fato de atuar em casa, o Besiktas exerceu forte pressão no primeiro tempo. E ela começou no primeiro lance da partida, quando Demba Ba tentou do meio de campo logo após o apito inicial, e só não marcou um golaço histórico porque Szczesny fez grande defesa.

Demba Ba, aliás, era a principal arma do Besiktas e quase marcou em outras duas oportunidades no primeiro tempo. Na melhor delas, aproveitou falha da zaga, invadiu a área e tocou rente à trave. O Arsenal respondeu e quase marcou em lance confuso, mas deixou a etapa inicial aliviado com o empate.

O segundo tempo, no entanto, foi mais disputado. O Besiktas novamente começou melhor e perdeu ótima chance com Olcay Sahan, que tocou para fora de frente para o goleiro. Na reta final, Ramsey foi expulso e deixou o Arsenal com um a menos, mas foi aí que o jogo ficou mais equilibrado e o time londrino cresceu. Já nos últimos minutos, Oxlade-Chamberlain fez grande jogada pela direita e quase marcou um golaço, mas acertou a trave.

NAPOLI TAMBÉM EMPATA

Se o Arsenal celebrou o empate fora de casa, o Napoli lamentou a igualdade por 1 a 1 diante do Athletic Bilbao no Estádio San Paolo, na Itália. O time da casa saiu perdendo, buscou o resultado e teve diversas chances para virar, mas não conseguiu. Agora, terá que correr atrás do prejuízo no jogo de volta, também dia 27, na Espanha. Ao Athletic, basta um empate sem gols para se classificar.

Em um primeiro tempo disputado, o Athletic aproveitou sua chance aos 41 minutos, quando Muniain recebeu sozinho na área e tocou no canto do brasileiro Rafael. O Napoli voltou bem melhor para a etapa final e conseguiu o empate com um belo gol de Higuaín, que dominou, cortou para a direita e bateu cruzado, aos 23. A partir daí, os donos da casa exerceram uma intensa pressão, mas Michu e Callejón perderam boas oportunidades e não conseguiram a virada.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas da última fase de playoffs da Liga dos Campeões nesta terça, destaque para a vitória do Bayer Leverkusen por 3 a 2 sobre o Copenhagen fora de casa. Com o resultado, a equipe alemã pode até perder por um gol de diferença - desde que o placar seja menor que 3 a 2 - no jogo de volta, dia 27, em casa, que avançará à fase de grupos.

Nas outras duas partidas, vitórias dos mandantes. O Red Bull Salzburg recebeu o Malmö na Áustria e venceu por 2 a 1. Já o Steaua Bucareste derrotou o Ludogorets por 1 a 0, na Romênia, e largou na frente na disputa pela classificação.