Arsenal empata sem gols com o Manchester City

Com o empate sem gols, o Arsenal se manteve na terceira colocação com 72 pontos, sete atrás do líder Manchester United - venceu o Tottenham por 3 a 1 neste sábado. Como faltam duas rodadas para o término do Inglês, não pode mais alcançar a liderança.

O Manchester City, por sua vez, tinha a chance de ultrapassar o Tottenham. Mas com o empate, manteve-se em quinto com 63 pontos, um atrás do quarto colocado. Os quatro primeiros garantem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

As duas equipes fizeram uma partida truncada, com poucas chances criadas. O Arsenal até teve alguns lampejos no segundo tempo. Pouco, no entanto, para quem precisava da vitória. Assim, o confronto acabou empatado por 0 a 0.

Ainda neste sábado, o West Ham venceu o Wigan por 3 a 2, chegou aos 34 pontos e praticamente escapou do rebaixamento. Sobretudo porque o 18.º colocado Hull City perdeu para o Sunderland, por 1 a 0, e se manteve com apenas 28 pontos.

Dois empates complementaram os jogos de sábado: Bolton 2 x 2 Portsmouth e Wolverhampton 1 x 1 Blackburn.