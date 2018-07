Arsenal empresta atacante Sanogo ao Crystal Palace

O Arsenal anunciou nesta terça-feira o empréstimo do atacante Yaya Sanogo para o Crystal Palace até o fim da atual temporada do futebol europeu. O jogador de 21 anos disputou seis partidas na temporada pelo clube londrino e fez um gol, em novembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões da Europa.

Sanogo estava no Arsenal desde julho de 2013, após passagem pelo Auxerre, da França. O jogador também foi pouco aproveitado na temporada passada pelo técnico Arsène Wenger, tendo disputado 14 partidas, sendo quatro na vitoriosa campanha do time na Copa da Inglaterra.

Assim, sua carreira chama mais atenção pela passagem pelas seleções de base da França, tendo inclusive sido parte do grupo que conquistou o título do Mundial Sub-20 em 2013.

Com o jogador no Crystal Palace, o Arsenal espera que ele adquira ritmo de jogo. "Ele é um jovem jogador, uma grande promessa, alguém que eu tenho acompanhado pessoalmente", disse o técnico Alan Pardew, que comanda o Crystal Palace, apenas o 15.º colocado do Campeonato Inglês.