Arsenal entra na briga pelo atacante argentino Gonzalo Higuaín

SÃO PAULO - Pretendido pela Juventus, de Turim, o argentino Gonzalo Higuaín pode acabar no Arsenal. A pedido do técnico Arsené Wenger, o clube inglês iniciou negociações com o Real Madrid, equipe com quem o atacante tem mais três anos de contrato.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a oferta do Arsenal seria de 30 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões), bem acima dos 22 milhões oferecidos pela Juventus. Além disso, o Arsenal - que, segundo a imprensa inglesa, poderá investir até 70 milhões de libras (R$ 236,6 milhões) em contratações na próxima temporada - estaria disposto a desembolsar a quantia à vista, enquanto o clube italiano pretende parcelar sua oferta em cinco vezes.

Apesar da oferta, o Real Madrid não deverá liberar o atacante antes de conversar com seu novo técnico. O clube meregue pretende anunciar Carlo Ancelotti nos próximos dias.

O Arsenal procura um atacante de área desde a saída do holandês Van Persie, que se transferiu para o Manchester United em 2012. O clube apostou no francês Giroud, mas o atacante acabou marcando apenas 11 gols no campeonato inglês - lesionado há dois meses, Higuaín marcou 16 vezes pelo Real na última edição do campeonato espanhol.