Arsenal exibe confiança após fim de jejum com título na Inglaterra

O título da Copa da Inglaterra conquistado na temporada passada encerrou um longo jejum no Arsenal e ainda repercute no clube, ainda mais às vésperas da disputa da Supercopa da Inglaterra, neste domingo, diante do Manchester City, no Estádio de Wembley. Para o meia Alex Oxlade-Chamberlain, a conquista, que acabou com um período de dez anos sem títulos, dá mais confiança ao time para a temporada 2014/2015.

"Sempre acreditamos que iríamos ganhar um troféu logo e o elenco todo sabe que poderia fazer isso. Isso aconteceu e eu não sei se foi um alívio, mas foi uma recompensa muito legal para a união que tivemos que mostrar", disse. "Isso faz iniciar uma dinâmica vencedora e uma vez que você sabe que pode ganhar, isso lhe dá confiança. Você entra nas competições pensando que pode ganhar e esperando ir longe", completou.

Para voltar a ser campeão nesta temporada, o Arsenal se movimentou bastante no mercado de transferências nas últimas semanas e acertou as contratações de Alexis Sanchez, Mathieu Debuchy, Calum Chambers e David Ospina.

Sanchez, que marcou 19 gols pelo Barcelona no Campeonato Espanhol na última temporada, custou em torno de 35 milhões de libras (aproximadamente R$ 134 milhões), sendo a segunda contratação mais cara da história do clube. "Eles definitivamente elevam o nível do elenco", disse Alex Oxlade-Chamberlain, aprovando os reforços que chegaram ao Arsenal.