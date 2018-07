Arsenal faz 4 a 1 no lanterna e lidera o Campeonato Inglês

O Arsenal é novo líder do Campeonato Inglês, pelo menos temporariamente. Neste sábado, na abertura da 10.ª rodada do torneio, o time do técnico Arsène Wenger foi até Sunderland e venceu a equipe local por 4 a 1, com dois gols do francês Giroud e outros dois do chileno Alexis Sánchez.

Jogando de camisa e shorts pretos e meia amarela, o Arsenal estava irreconhecível até abrir o placar em uma jogada com mais de 20 passes trocados. Oxlade-Chamberlain cruzou da direita e Sánchez marcou.

Na segunda etapa, Defoe empatou de pênalti, mas Giroud recolocou o Arsenal na frente completando cruzamento de Gibbs. O francês, cinco minutos depois, aos 21, também fez o terceiro, de cabeça, após Özil bater escanteio. Completando um bate-rebate, com direito a bola na trave, Sánchez deu números finais ao jogo.

O Arsenal foi a 23 pontos, contra 20 de Manchester City e Liverpool, que também brigam pela ponta. Chelsea e Tottenham têm 19 e precisarão esperar pelo menos mais uma rodada para liderar. O Sunderland, com dois pontos, é o lanterna. Em 10 jogos, perdeu oito.