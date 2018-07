Arsenal fecha pré-temporada com vitória sobre o City

HELSINQUE - Naquele que foi o seu último teste nesta sua pré-temporada europeia, o Arsenal venceu o Manchester City por 3 a 1, neste sábado, em amistoso realizado no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia.

Os gols da vitória foram marcados por Theo Walcott, Aaron Ramsey e Olivier Giroud, enquanto o espanhol Álvaro Negredo, recém-contratado pelo City para esta próxima temporada, descontou o placar para a equipe de Manchester.

O triunfo deu moral ao time de Londres antes do início deste Campeonato Inglês, no qual irá estrear no próximo sábado, contra o Aston Villa, no Emirates Stadium. Já o City, que iniciará o torneio nacional apenas no dia 19, contra o Newcastle, também em casa, voltou a dar sinais de fragilidade nesta pré-temporada mesmo com o técnico Manuel Pellegrini escalando a formação considerada a mais forte de momento.

O time de Manchester foi para a campo com o trio ofensivo formado por David Silva, Negredo e Dzeko, mas quem teve mais força no ataque foi o Arsenal, que abriu o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, com um gol de Walcott. Na etapa final, Ramsey ampliou aos 13, apenas três minutos antes de Giroud fazer 3 a 0. Negredo, aos 34, deu números finais ao confronto.