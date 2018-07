Arsenal festeja título da Copa da Inglaterra com desfile em Londres

LONDRES - Dezenas de milhares de torcedores do Arsenal foram às ruas do norte de Londres festejar a chegada do dia que esperaram por longos nove anos. Neste domingo, eles acompanharam o desfile em carro aberto dos jogadores e membros da comissão técnica e celebram a conquista do título da Copa da Inglaterra, garantida no último sábado no Estádio de Wembley.

A equipe partiu do Emirates Stadium e seguiu até a Câmara Municipal de Islington, parando regularmente para agradecer aos torcedores e cantando até regressarem ao estádio no dia seguinte da vitória por 3 a 2 sobre o Hull City, o que garantiu ao Arsenal o seu 11.º título da Copa Inglaterra e o igualou ao Manchester United como o maior campeão do torneio.

"Foram nove anos até agora, nós esperamos muito tempo por isso", disse o atacante Jack Wilshere. "Nós trabalhamos duro e o técnico trabalhou duro, mas mais do que tudo, isto é para os torcedores que lotam o estádio a cada semana. Isto é para eles".

O Arsenal se recuperou após estar perdendo por 2 a 0, com gols de Santi Cazorla, Laurent Koscielny e Aaron Ramsey, para garantir o quinto troféu da Copa da Inglaterra em 18 anos sob o comando de Arsène Wenger. O contrato do francês expira agora, mas ele manifestou seu desejo de vê-lo renovado.

"Nós gostaríamos de agradecer aos nossos fãs realmente profundamente , percebemos o quanto eles amam nosso clube e nós somos gratos por isso", disse Wenger. "Os nossos jogadores são grandes, mas nossos torcedores são ainda melhores, eles mostraram isso de novo hoje".

Wenger acenou para a multidão ao longo do percurso e levantou o troféu da Copa da Inglaterra, antes de Thomas Vermaelen voltar a erguê-lo para os torcedores. "Tivemos de lutar muito, mas este grupo de jogadores têm mostrado grande força mental durante toda a temporada", acrescentou Wenger, em homenagem a seus jogadores. "Eles já passaram por alguns momentos difíceis e sempre se recuperaram, responderam, e acho que o clube pode estar muito orgulhoso com o que eles conquistaram nesta temporada".