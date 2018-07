Arsenal fica no empate com o Wolves pelo Campeonato Inglês O Arsenal perdeu a chance de assumir a quarta colocação do Campeonato Inglês, depois que uma ótima atuação do goleiro Wayne Hennessey ajudou seu time, o Wolverhampton Wanderers, a segurar o empate de 1 x 1 no estádio Emirates nesta terça-feira.