Arsenal ficará sem Oxlade-Chamberlain por 6 semanas

O jogador de 20 anos, que vem defendendo a seleção inglesa, lesionou o seu joelho esquerdo no jogo de estreia do Arsenal neste Campeonato Inglês, no último sábado, quando a sua equipe ainda foi surpreendida ao cair por 3 a 1 diante do Aston Villa, em pleno Emirates Stadium, em Londres.

O técnico Arsène Wenger afirmou nesta terça-feira que Oxlade-Chamberlain tem um problema em um ligamento do joelho, mas espera que a lesão seja curada de forma convencional, sem a realização de uma cirurgia.

A confirmação do afastamento de Oxlade-Chamberlain aconteceu apenas um dia antes de o Arsenal enfrentar o Fenerbahçe no jogo de ida da fase preliminar da Liga dos Campeões, nesta quarta, em Istambul, onde o time inglês tenta encaminhar a sua classificação para a fase de grupos da competição continental.

Por causa da lesão, Oxlade-Chamberlain também deverá desfalcar a Inglaterra nos dois próximos jogos do país nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014. Na vice-liderança do Grupo H do qualificatório, a seleção inglesa enfrentará a Moldávia no dia 6 de setembro, em casa, quatro dias antes de encarar a Ucrânia, em solo ucraniano.