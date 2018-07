Arsenal ganha do líder Borussia Dortmund e garante vaga

O Arsenal garantiu nesta quarta-feira a vaga antecipada para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na penúltima rodada do Grupo D, o time inglês acabou com a campanha perfeita do líder Borussia Dortmund, ao ganhar por 2 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, e se juntou ao adversário como o segundo classificado da chave.

Apesar da derrota em Londres, o Borussia Dortmund segue sozinho na liderança, com 12 pontos. O Arsenal, por sua vez, subiu para 10 pontos e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado Anderlecht, que ganhou do lanterna Galatasaray por 2 a 0, também nesta quarta-feira, em Bruxelas, na Bélgica, e chegou aos cinco pontos.

Para construir a importante vitória desta quarta-feira, o Arsenal contou com a ajuda da arbitragem. Logo a dois minutos de jogo, o atacante francês Sanogo recebeu impedido dentro da área e, como o árbitro nada marcou, tocou para fazer 1 a 0. O segundo gol saiu aos 12 da etapa final, em belo chute colocado do chileno Alexis Sanchez.

No outro jogo do Grupo D, o Anderlecht ganhou em casa por 2 a 0, com dois gols do congolês Mbemba - um em cada tempo. Apesar da vitória, o time belga não tem mais chance de classificação, mas, como compensação, já garantiu a ida para a Liga Europa, destinada aos terceiros colocados das chaves. O lanterna Galatasaray tem apenas 1 ponto.