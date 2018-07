Arsenal goleia e se classifica na Copa da Liga Inglesa

Com vários titulares poupados para a rodada do final de semana do Campeonato Inglês - enfrenta o West Ham, no sábado, no Emirates Stadium -, o Arsenal demorou para engrenar na partida em Newcastle. Apenas no último lance do primeiro tempo, aos 46 minutos, saiu o primeiro gol. E ele aconteceu de forma bizarra. Após escanteio da esquerda, o goleiro Tim Krul saiu mal e depois deixou a bola passar por baixo de suas pernas. O zagueiro Ryan Taylor salvou em cima da linha, mas a bola bateu justamente na cabeça de Krul e entrou no gol.

Na segunda etapa, com mais tranquilidade, o Arsenal explorou os contra-ataques para garantir a classificação na Copa da Liga Inglesa. E assim Walcott marcou o segundo gol, aos nove minutos, e o quarto, aos 44. O atacante Bendtner fez o terceiro, aos 38.

Outros dois jogos foram realizados nesta quarta. E ambos foram para a prorrogação, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O Aston Villa, em casa, fez mais um gol e derrotou o Burnley, da segunda divisão, por 2 a 1. Já o West Ham fez dois e ganhou do Stoke City por 3 a 1, em Londres.