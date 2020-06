Arsenal goleia em amistoso simulando protocolo para volta do Campeonato Inglês

Com o retorno do Campeonato Inglês cada vez mais próximo, o Arsenal realizou um amistoso com o Charlton, equipe da segunda divisão inglesa, visando retomar o ritmo de jogo e se familiarizar com os novos protocolos de segurança para evitar possíveis transmissões de covid-19. O clube da primeira divisão jogou no próprio estádio e venceu por 6 a 0.

Antes do apito inicial, funcionários do Arsenal higienizaram boa parte das instalações por onde passariam os atletas, limpeza que incluiu até mesmo a bandeirinha de escanteio e as traves. Todos ficaram com máscaras, com exceção de quem estava em campo e dos treinadores, durante a partida. Os reservas se mantiveram nas arquibancadas, em distanciamento social, como já visto nas partidas do Campeonato Alemão.

Na partida, o Arsenal saiu na frente com belo gol de Lacazette, após lançamento de David Luiz. Aubameyang marcou o segundo, ainda antes do intervalo. A segunda etapa contou com três gols do jovem atacante Eddie Nketiah e mais um de Joe Willock.

O time titular escalado pelo técnico Mikel Arteta, que já teve o coronavírus e se curou, foi este: Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Tierney; Guendouzi, Maitland-Niles; Nelson, Ozil, Aubameyang; Lacazette. O Arsenal espera entrar na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões no retorno do Campeonato Inglês - está na nona posição com 40 pontos, enquanto o Chelsea, que fecha o G-4, tem 48.

O Arsenal será uma das primeiras equipes a voltar a campo na Inglaterra, já que enfrenta o Manchester City no dia 17 de junho em jogo atrasado da 28ª rodada.

The pass from David ️ The touch from Ains The finish from Laca A lovely goal for @LacazetteAlex! pic.twitter.com/7nPs4sp2TX — Arsenal (@Arsenal) June 6, 2020

TOTTENHAM

O principal rival do Arsenal também foi a campo. O Tottenham, comandado por José Mourinho, foi ao campo do seu novo estádio para treinar e realizou uma partida entre duas equipes dos jogadores, com os uniformes de jogo. De um lado, jogadores como Vertonghen, Bergwijn, Kane, Dele Alli, Aurier, todos com o uniforme mandante. Com o uniforme visitante estavam nomes como Son, Lucas Moura, Lamela e Dier.

O clube não divulgou as escalações completas ou o placar final, apenas postou fotos e vídeos de alguns lances. Neles, foi possível ver que Harry Kane, que não joga desde o início de janeiro após passar por uma cirurgia na coxa, deve estar apto a entrar em campo.

O primeiro jogo do Tottenham após a parada será contra o Manchester United, em 19 de junho. A equipe de Mourinho está na sétima colocação, com 41 pontos.