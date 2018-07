Arsenal goleia lanterna e entra na zona para Liga Europa

O resultado levou o Arsenal à quinta colocação, com 27 pontos, mesmo número de Everton e West Bromwich, mas com vantagem nos critérios de desempate. Na próxima rodada, a equipe enfrentará o Wigan, no sábado. Já o Reading estacionou nos nove pontos, na última posição, e terá pela frente o Manchester City, também no sábado.

O começo do Arsenal foi arrasador e no primeiro tempo a equipe abriu 3 a 0 no placar. Aos 14 minutos, Podolski recebeu pela esquerda e bateu cruzado para marcar. Depois, começou o show particular de Cazorla, que marcou aos 32, de peixinho, e aos 34, aproveitando confusão na área.

O espanhol estava impossível, e aos 15 minutos do segundo tempo marcou seu terceiro, o quarto do Arsenal, após receber grande passe de Podolski. Foi então que o Reading ameaçou uma reação, com os gols de Fondre e Kebe, mas Walcott, já aos 35 minutos, acabou com a ameaça e selou o resultado.