Arsenal goleia o Hull City e avança na Copa da Inglaterra

O bom resultado foi um alívio para o Arsenal, que já acumulava cinco partidas sem vitórias e também foi batido em casa pelo Barcelona no confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. No último domingo, por sua vez, a equipe se viu mais distante da luta pelo título do Campeonato Inglês ao empatar por 2 a 2 no clássico com o Tottenham e ficar a oito pontos do líder Leicester.

Com o fim do jejum de vitórias, o Arsenal se credenciou para enfrentar nas quartas de final da Copa da Inglaterra o Watford, que nas oitavas eliminou o Leeds United com uma vitória por 1 a 0, no último dia 20 de fevereiro, quando o time comandado por Arsène Wenger ficou no 0 a 0 com o Hull City, em Londres.

No duelo desta terça, o Arsenal demorou um pouco para engrenar, mas abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, graças a uma lambança da zaga adversária. Após bola enfiada pela direita, o defensor Meyler tentou recuar uma bola para o goleiro, mas acabou dando uma assistência para Giroud, que, na cara do gol, bateu rasteiro com tranquilidade para as redes.

Mais tranquilo com a vantagem no placar, o Arsenal pôde se dar ao luxo de atuar no contra-ataque para matar o Hull City na etapa final. E o segundo gol saiu aos 27 minutos, quando Walcott deu belo passe da esquerda para Giroud bater de primeira, pelo alto, para fazer 2 a 0.

Abatido com o segundo gol, o Hull City tomou o terceiro em seguida, aos 31 minutos. O costarriquenho Campbell puxou o contra-ataque em velocidade e deu belo passe no lado esquerdo da área para Walcott, que bateu colocado no canto esquerdo baixo do goleiro adversário para fazer 3 a 0.

E o mesmo Walcott, desta vez pelo lado direito, deu números finais ao jogo após receber novo passe de Campbell e, do bico da área, chutar mais uma vez no canto esquerdo baixo do goleiro para decretar o 4 a 0.

Após a goleada, o Arsenal voltará a campo no sábado, contra o West Bromwich, em casa, pelo Campeonato Inglês.