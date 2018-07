Arsenal goleia rival Tottenham de virada no Inglês

Com o triunfo, o Arsenal recuperou a quarta colocação, que havia sido perdida para o Chelsea no sábado, e chegou aos 46 pontos. Já o rival Tottenham teve suas pretensões de conquistar o título inglês praticamente encerradas. O time permanece em terceiro lugar, com 53 pontos, dez atrás do líder Manchester City, e deve se concentrar na briga pela vaga na próxima Liga dos Campeões.

Apesar de atuar fora de casa, o Tottenham abriu o placar no clássico aos três minutos, com gol de Saha, que chutou por cima do goleiro Szczesny. E a equipe ampliou a sua vantagem aos 33 minutos, com cobrança de pênalti convertida por Adebayor, ex-jogador do rival.

Porém, o Arsenal reagiu ainda no primeiro tempo e diminuiu com o gol de Sagna, de cabeça, aos 39 minutos. E Van Persie empatou o duelo aos 43 minutos, após receber passe de calcanhar de Walcott.

Embalado pela reação, o Arsenal conseguiu a virada logo no começo do segundo tempo, com o gol marcado por Rosicky após passe de Sagna. E a vitória sobre o Tottenham se transformou em goleada com os dois gols feitos por Walcott, aos 20 e 22 minutos da etapa final.