Arsenal goleia time de Cingapura e jogará final de torneio amistoso com o Everton

O rival do time de Londres na decisão, marcada para este sábado, será o Everton, que na outra semifinal da competição asiática superou o Stoke City, nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

No confronto amistoso, Chuba Akpom marcou o seu primeiro gol aos 30 minutos do primeiro tempo para abrir o placar. Depois disso, aos 15 da etapa final, Jack Wilshere ampliou, cobrando pênalti. Em seguida, novamente por meio de uma penalidade, a promessa que defende as seleções de base da Inglaterra desde 2011 fez 3 a 0 aos 31, antes de decretar o 4 a 0 apenas três minutos depois. Com a derrota, o time anfitrião jogará pelo terceiro lugar do torneio contra o Stoke City em outra partida também agendada para sábado.

No duelo no qual o garoto Akpom se destacou, o defensor brasileiro Gabriel Paulista foi escalado como titular da lateral direita pelo técnico Arsène Wenger. Ele compôs o setor defensivo com Debuchy, Monreal e Mertesacker. Oxlade-Chamberlain, Coquelin, Iwobi, Wilshere, Flamini e Akpom, além do goleiro Martinez, também começaram jogando. Depois, o treinador francês promoveu as entradas do goleiro Szczesny e de Bellerin, Zelalem, Willock, Crowley e Toral no decorrer do confronto.