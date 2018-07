Arsenal goleia West Ham em jogo adiado do Campeonato Inglês

LONDRES - Em jogo que tinha sido adiado da 19.ª rodada do Campeonato Inglês, por causa da greve do metrô londrino no dia 26 de dezembro, o Arsenal recebeu o West Ham nesta quarta-feira, no Emirates Stadium, e conseguiu uma impiedosa goleada por 5 a 1. O atacante francês Giroud foi o destaque, com dois gols marcados.

A vitória em casa manteve o Arsenal em sexto lugar no Campeonato Inglês, ainda fora da zona de classificação direta para as competições europeias da próxima temporada. Está com 37 pontos, bem longe do líder Manchester United, que tem 56. O West Ham, por sua vez, segue com os mesmos 27 pontos, na 12ª posição.

No jogo desta quarta-feira em Londres, o West Ham saiu na frente, graças ao gol de Collison logo aos 18 minutos. Mas o Arsenal conseguiu a virada. O empate veio aos 22, com Podolski. E os outros gols saíram apenas no segundo tempo: Giroud marcou aos dois e aos 12, enquanto Cazorla fez aos 8 e Walcott, aos nove.