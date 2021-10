Arsenal joga mal, para na surpresa Brighton e vê reação interrompida no Inglês

O Arsenal viu sua série de três vitórias seguidas no Campeonato Inglês chegar ao fim neste sábado. Com fraca apresentação diante da surpresa Brighton, a equipe de Londres teve a reação interrompida e tem de comemorar muito o empate sem gols fora de casa. Jogou mal, foi dominado, e escapou da derrota graças aos erros de finalização do oponente.

Tivesse uma melhor pontaria, o Brighton estaria comemorando a segunda colocação do Inglês neste sábado. O time do técnico Graham Potter dominou completamente o jogo diante do Arsenal, com impressionantes 21 finalizações. Foi um bombardeio, sobretudo no primeiro tempo. A bola passou raspando, bateu na rede pelo lado de fora, parou nas mãos do goleiro e parecia queimar nos pés dos atacantes do Brighton na hora do toque decisivo.

Os visitantes demoraram para se acertar no duelo e apenas nos minutos finais do primeiro tempo conseguiram chegar na frente, com chute raspando. Na etapa final, o Arsenal ainda acertou a trave, mesmo assim produziu pouco para ir além do 0 a 0.

Na verdade, teve de suar muito para chegar ao 10° ponto no campeonato. Até o último minuto o Brighton estava rondando a área. No último lance, o VAR analisou um possível pênalti que daria a vitória aos locais. Mas o árbitro de vídeo não viu falta no lance, para decepção da torcida da casa.

Enquanto o Arsenal tenta se reerguer no Inglês, o Brighton segue entre os melhores. Com o empate, a equipe subiu para os mesmos 14 pontos de Liverpool, Manchester United e Everton, mas perde para todos nos critérios de desempate (saldo de gols), ficando no quinto lugar.