Arsenal leva 2 a 0, mas consegue arrancar empate com o Everton

O Arsenal empatou com o Everton neste sábado, fora de casa, mas deixou o gramado festejando o resultado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O time de Londres comemorou porque perdia por 2 a 0 até os 38 minutos do segundo tempo e, sem desanimar, buscou o empate nos instantes finais da partida disputada no Goodison Park, em Liverpool.

Aaron Ramsey e Olivier Giroud marcaram os gols dos visitantes aos 38 e aos 45 minutos da etapa final. Ramsey descontou ao se antecipar à marcação na pequena área e completar para as redes cruzamento rasteiro da esquerda. E Giroud, que já havia desperdiçado duas boas chances de gol, decretou o empate em jogada semelhante. Após cruzamento da esquerda, ele cabeceou, sem precisar pular, no canto.

No primeiro tempo, o Everton abriu o placar aos 18 minutos, quando Coleman completou de cabeça belo levantamento na área. Antes do intervalo, Lukaku iniciou disparada na defesa e avançou pela direita até enfiar para Steven Naismith, em posição de impedimento, finalizar na saída do goleiro, aos 45.

Com o empate no fim, o Arsenal repetiu a rodada de abertura, quando garantiu a vitória sobre o Crystal Palace somente nos acréscimos, com gol de Ramsey. Desta vez, o time teve o retorno de Özil e Mertesacker, que estavam de folga na primeira rodada por causa do desgaste da Copa do Mundo. Podolski, contudo, não esteve nem no banco de reservas, o que aumenta a especulação sobre sua possível saída do clube.

Agora, o Arsenal vai concentrar sua atenção no confronto com o Besiktas, quarta-feira, no Emirates Stadium, pela Liga dos Campeões. Depois do empate sem gols no jogo de ida, o time inglês precisa de uma vitória simples para entrar na fase de grupos da principal competição europeia.