Gabriel Magalhães falha, mas se redime e Arsenal segue 100% no Campeonato Inglês

O Arsenal venceu o Fulham de virada por 2 a 1 na tarde deste sábado pela quarta rodada do Campeonato Inglês e se manteve com 100% de aproveitamento neste início de torneio. O grande personagem do jogo foi o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que falhou no gol sofrido pelo time da casa no Emirates Stadium, mas marcou o gol da virada já aos 40 minutos do segundo tempo. Mitrovic abriu o placar para o Fulham e Odegaard empatou.

Com o triunfo, o Arsenal volta à liderança neste início de torneio, com 12 pontos em 12 possíveis. O Fulham está no meio da tabela, na 11ª colocação, com cinco pontos.

Leia Também Firmino faz 2 gols e comanda goleada histórica do Liverpool por 9 a 0 pelo Campeonato Inglês

O Fulham teve a primeira chance do jogo, mas o domínio do primeiro tempo foi todo do Arsenal. Apesar do maior volume do time da casa, o Fulham se defendeu muito bem nos primeiros 45 minutos de partida e segurou o zero no placar.

O Fulham assustou o Arsenal em uma descida rápida no segundo tempo, mas desperdiçou a oportunidade. O time da casa veio para cima após o lance e finalizou com perigo em chances de Odegaard e Gabriel Jesus. Sem aproveitar suas chances, o Arsenal voltou a deixar o Fulham chegar e Mitrovic abriu o placar aos 11 minutos, após grave erro de Gabriel Magalhães. O zagueiro brasileiro perdeu a bola na área e o atacante sérvio mandou para o gol.

Os jovens jogadores do Arsenal mostraram personalidade e empataram o jogo por 1 a 1 aos 18 minutos. Saka arrancou e tocou para Odegaard na entrada da área. O camisa 8 mostrou qualidade e finalizou rápido para empatar.

Mostrando ser um jogador muito perigoso neste começo de temporada, Mitrovic conseguiu um cabeceio e exigiu grande defesa de Ramsdale. O Arsenal entrou na reta final do jogo pressionando o Fulham por todos os setores do ataque. Após muito insistir, o gol saiu aos 40 minutos com a redenção do zagueiro Gabriel Magalhães. O defensor ficou com a sobra após escanteio e Magalhães mandou para as redes.

Ramsdale ainda precisou intervir para manter o Arsenal em vantagem. O goleiro pegou uma finalização de Chalobah aos 44 minutos. O time de Mikel Arteta se segurou na defesa e garantiu a vitória, muito celebrada pela torcida.

O Arsenal terá mais um jogo no Emirates ainda no mês de agosto. O time londrino receberá o Aston Villa na próxima quarta-feira, às 15h30. O Fulham também joga em casa na próxima rodada, contra o Brighton & Hove Albion, na terça-feira, às 15h30.