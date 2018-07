Arsenal marca no fim e ganha na estreia do Campeonato Inglês

Com um gol suado nos acréscimos, o Arsenal derrotou o Crystal Palace por 2 a 1, neste sábado, em sua estreia no Campeonato Inglês. Com a vitória, o time de Londres acabou com a sequência negativa em rodadas de abertura da competição. Foi o primeiro triunfo no primeiro jogo em cinco anos.

Apesar do embalo pela vitória na Supercopa da Inglaterra, fim de semana passado, o Arsenal começou atrás neste sábado e precisou buscar a virada no segundo tempo. O primeiro gol foi marcado por Hangeland, aos 35 minutos de jogo. Koscielny empatou de cabeça, antes do intervalo, aos 45.

O segundo tempo também foi equilibrado e o time da casa, de Aléxis Sanchez, teve dificuldade para levar perigo no ataque. Só cresceu em campo quando ficou em vantagem numérica, por conta da expulsão de Jason Puncheon, com dois cartões amarelos.

Ele deixou o gramado aos 44 e o Arsenal anotou o segundo gol aos 45. Após cobrança de escanteio na área, o goleiro do Crystal Palace fez grande defesa à queima roupa na pequena área, mas deu rebote e Aaron Ramsey só completou para o fundo das redes, para alegria da torcida e do técnico Arsène Wenger.