Arsenal marca três em quatro minutos e vence o Aston Villa

O Arsenal contou com três gols em quatro minutos para barrar uma das surpresas deste início de Campeonato Inglês. Neste sábado, em Birmingham, no Villa Park, o time londrino não se importou com a condição de visitante e derrotou o Aston Villa por 3 a 0, em partida válida pela quinta rodada.

O triunfo levou o Arsenal, ainda invicto no Campeonato Inglês, aos nove pontos, na quarta colocação. O time está atrás exatamente do Aston Villa, o terceiro colocado com dez pontos, que perdeu a sua invencibilidade neste sábado.

Fora de casa, o Arsenal definiu a sua vitória em meros quatro minutos, entre o 32.º e o 36.º do primeiro tempo. Aos 32, Ozil abriu o placar após passe de Welbeck. Em seguida, aos 34, eles trocaram de papel e Welbeck marcou o seu primeiro gol pelo time londrino. E aos 36, Cissokho fez contra, definindo o triunfo do Arsenal.

" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX; " STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

O Southampton subiu para a vice-liderança do Campeonato Inglês, com dez pontos, ao derrotar o Swansea por 1 a 0, fora casa, com o gol marcado por Wanyama. Batido, o time galês está na quinta colocação com nove pontos.

Outras três partidas já disputadas neste sábado terminaram empatadas. Burnley e Sunderland não saíram do 0 a 0, Newcastle e Hull City ficaram no 2 a 2, com o mesmo placar do duelo entre Queens Park Rangers e Stoke City.