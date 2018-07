Arsenal não consegue inscrever Wellington Silva

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Wellington Silva logo foi vendido para o Arsenal, praticamente quase sem jogar no time carioca. O plano era que ele pudesse se juntar ao elenco do clube inglês a partir de janeiro, quando reabre a janela de transferências na Europa. Mas o visto de trabalho dele foi negado na Inglaterra.

Em comunicado, o Arsenal lamentou não poder contar com Wellington Silva já em janeiro e revelou que pretende emprestá-lo para outro clube europeu, até que possa tê-lo em seu elenco no futuro. "Infelizmente, o pedido do Arsenal para a federação da Inglaterra foi negado. Já estava praticamente tudo certo. (O plano) Vai ser interrompido por um ano", disse o jogador brasileiro, através do Twitter.