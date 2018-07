Arsenal não terá Walcott contra o Montpellier

LONDRES - O Arsenal não terá Theo Walcott para enfrentar o Montpellier, nesta quarta-feira, em Londres, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O atacante inglês, um dos principais jogadores do time, está com dores no ombro e foi vetado pelo departamento médico do clube.

O time do técnico Arsène Wenger vem embalado depois de golear o arquirrival Tottenham por 5 a 2, sábado, pelo Campeonato Inglês. Se vencer também o Montpellier nesta quarta, poderá conseguir a classificação antecipada para a segunda fase da Liga dos Campeões, avançando para esta etapa pelo 13.º ano consecutivo.

"É importante ver que contra o Tottenham mostramos outra boa performance e uma atitude convicta, que é que espero ver novamente amanhã (quarta)", comentou Wenger, em entrevista coletiva, nesta terça. "Se produzirmos com qualidade e desempenho, vamos ganhar o jogo. Queremos a classificação para, em seguida, tentar assumir a liderança", completou.

O Arsenal é o segundo colocado do Grupo B, com sete pontos, um a menos que o Schalke 04. O time alemão pega o Olympiakos nesta quarta e precisa vencer ou empatar para permitir ao Arsenal a classificação antecipada. Com a vitória, o Schalke também avança.