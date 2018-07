Arsenal oficializa contratação de volante egípcio do Basel

A contratação de Elneny, de 23 anos, se dá no dia seguinte ao empate por 3 a 3 com o Liverpool, que manteve o Arsenal na liderança do Inglês, mas agora com o mesmo número de pontos do segundo colocado, o Leicester. O time londrino está buscando o seu primeiro título do torneio desde 2004.

Elneny chega depois de vencer as três últimas edições do Campeonato Suíço com o Basel, clube que o tirou do El Mokawloon, do Egito. "Se juntou a nós e vamos ver se ele poderá estar disponível para domingo", afirmou o técnico Arsène Wenger.

O Arsenal explicou que a transferência de Elneny permanece "sujeita à conclusão de

processos regulatórios". O clube londrino não revelou os detalhes financeiros da transação, mas a imprensa inglesa afirma que o time vai desembolsar 7 milhões de libras (aproximadamente R$ 40,5 milhões) pela contratação, realizada para compensar as várias baixas por lesão no meio-de-campo do Arsenal.