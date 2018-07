Arsenal passa fácil pelo Chelsea e chega à quarta vitória seguida no Inglês

O Arsenal não tomou conhecimento e venceu o Chelsea por 3 a 0 neste sábado, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Foi o quarto triunfo consecutivo dos anfitriões, que subiram para a terceira colocação, com 13 pontos. Os visitantes continuam com problemas para ajustar o setor defensivo. Com mais essa derrota, são nove gols sofridos em apenas seis jogos disputados. O Chelsea ocupa a oitava colocação, com 10 pontos.

No duelo deste sábado, o Chelsea contou com a presença do zagueiro David Luiz, do meia Willian e do atacante Diego Costa entre os titulares. O meia Oscar perdeu a vaga para Fàbregas e permaneceu no banco de reservas os 90 minutos.

Empurrado por cerca de 60 mil torcedores, o Arsenal teve um início avassalador e abriu três gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 3 minutos, Cazorla arriscou de longe e Courtois espalmou no primeiro ataque dos donos da casa.

Sete minutos depois veio o primeiro gol graças a um vacilo do setor defensivo do Chelsea. Cahill recebeu de Ivanovic na fogueira e tentou recuar para Courtois. Sánchez foi mais esperto, travou o passe e ficou com a sobra para arrancar sozinho. De frente para o goleiro belga, teve categoria para tocar por cobertura.

A pressão dos anfitriões continuou e, aos 13 minutos, conseguiram ampliar. Após bela troca de passes, Iwobi viu Bellerín entrando sozinho pelo lado direito da área. O lateral chegou tocando de primeira para Walcott, que bateu para o gol vazio.

O Chelsea tinha dificuldades para atacar. Na etapa inicial, criou apenas uma boa chance em chute de Willian que saiu rente à trave. O Arsenal, no entanto, ainda fez o terceiro aos 39 minutos. Ozil puxou contra-ataque, girou para cima de Kanté no campo de defesa e arrancou sozinho. Tocou para Alexis Sánchez e correu para a área, onde recebeu de volta e bateu colocado sem chances para o goleiro Courtois.

No segundo tempo, o Arsenal tratou de administrar o resultado. O Chelsea não teve poder de reação e amargou a segunda derrota consecutiva na competição.

A vitória no clássico embala o Arsenal para o duelo desta quarta-feira contra o Basel, da Suíça, em casa, pela Liga dos Campeões da Europa. O Chelsea terá a semana livre para treinar e volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Hull City, pelo Campeonato Inglês.