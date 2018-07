Arsenal passa pelo Blackpool e permanece na luta pelo título

O Arsenal, que escalou o goleiro de 41 anos Jens Lehmann pela primeira vez em três anos como substituto de emergência para Manuel Almunia, fez 2 x 0 em 21 minutos graças aos gols de Abou Diaby e Emmanuel Eboue.

O Blackpool respondeu aos sete minutos do segundo tempo quando Gary Taylor-Fletcher marcou após o árbitro aplicar a lei da vantagem num lance em que Lehmann derrubou DJ Campbell dentro da área. Apesar de criar boas chances, o Blackpool falhou em empatar.

O Arsenal consolidou a vitória com um gol soberbo em contra-ataque aos 31 minutos da etapa final, quando Cesc Fabregas e Theo Walcott tabelaram antes de Walcott cruzar para Robin Van Persie escorar para o gol.

Lehmann, que deixou o Arsenal há três anos e retornou no mês passado após interromper a aposentadoria para ajudar a resolver a crise de goleiros, foi chamado para a partida minutos antes do início depois que Almunia se contundiu no aquecimento.

O resultado levou o Arsenal a 62 pontos --sete a menos que o líder Manchester United, que tem um jogo a menos. O Blackpool manteve-se um ponto e uma posição acima da zona de rebaixamento.

O Aston Villa enfrenta o Newcastle na segunda partida do dia no Villa Park.