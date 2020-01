Arsenal pensa em triplicar salário de Martinelli para afastar interesse do Real Madrid

O Arsenal está disposto a triplicar o salário de Gabriel Martinelli para afastar o interesse de outras equipes em sua jovem promessa. Sensação no futebol europeu, o atacante já estaria no radar do Real Madrid, que acredita poder tirá-lo de da equipe londrina com uma proposta na casa das 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 274 milhões), segundo informa o Daily Mail.

Contratado por 6,3 milhões de libras (cerca de R$ 34,5 milhões) na última janela de transferências, após se destacar pelo Ituano e ser eleito a revelação do campeonato paulista, Gabriel Martinelli pode ver seus vencimentos saltarem de 10 mil libras (R$ 55 milhões) por semana para 30 mil libras (165 milhões) por semana.

Os números do brasileiro (que tem cidadania italiana) ajudam a explicar toda a atenção recebida em tão pouco tempo. Em apenas 21 partidas, o atacante já balançou as redes em 10 oportunidades, sendo a última no clássico londrino com o Chelsea, pelo Campeonato Inglês. O desempenho ajudou a superar uma marca de 21 anos. O último jogador com menos de 20 anos a marcar 10 ou mais gols pelo Arsenal em uma temporada foi Nicolas Anelka, em 1998/99.

O zagueiro alemão Mustafi destacou recentemente a personalidade que Martinelli tem demonstrado em campo. "Acho que ninguém esperava que ele chegaria aqui e faria tudo o que ele está fazendo, marcando os gols que está marcando. Precisamos dar crédito a ele, porque ele trabalha duro, não apenas durante os jogos, mas nos treinos também."

Os elogios também são feitos por rivais. Após empate por 5 a 5 entre Arsenal x Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, em novembro, em novembro de 2019, Klopp chegou a dizer que o atleta era 'o talento do século'.