Arsenal perde após três meses e fica mais longe de ser vice-campeão

Foram nove vitórias e um empate até que o Arsenal voltasse a sentir o gosto de uma derrota no Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, no encerramento da 35.ª e antepenúltima rodada, a equipe perdeu do Swansea City por 1 a 0, em pleno Emirates Stadium, e ficou mais longe da meta de terminar a temporada como vice-campeão.

Afinal, o Arsenal segue estacionado nos 70 pontos, contra 73 do Manchester City, o segundo colocado. A equipe do técnico Arsène Wenger, entretanto, tem um jogo atrasado a fazer, contra o Sunderland, na quarta-feira da próxima semana. O primeiro critério de desempate é o saldo de gols. O City tem 41, contra 33 do Arsenal.

O time londrino, entretanto, fica pressionado. Afinal, domingo tem clássico contra o Manchester United, no Old Trafford. Em caso de derrota, será ultrapassado pelo arquirrival, que soma 68 pontos. Como tem terá mais dois jogos por fazer, entretanto, o Arsenal depende só dele para terminar entre os três primeiros e garantir vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. O quarto colocado tem que jogar uma rodada de playoff.

Nesta segunda-feira, o Swansea só marcou o gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo, em lance polêmico. Bellerín falhou pelo alto e a bola sobrou para Montero. O equatoriano cruzou na cabeça de Gomis, que mandou para o gol. Ospina chegou a fazer a defesa, mas o árbitro entendeu que a bola já havia cruzado a linha.