Arsenal perde do Tottenham e fica longe do título inglês

A derrota inesperada deixou o Arsenal a seis pontos do líder, restando apenas quatro rodadas para o fim do Inglês. Com 71 pontos, o time do técnico Arsène Wenger está em terceiro, atrás ainda do Manchester United, que soma 73 pontos e parece ser agora o único adversário do Chelsea na luta pelo título. O Arsenal não conquista a competição desde 2004.

Já o Tottenham conseguiu uma vitória essencial para continuar com esperanças de garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O time do goleiro brasileiro Gomes tem agora 61 pontos, um a menos que o quarto colocado Manchester City, último na zona de classificação para a principal competição europeia. Ambas as equipes ainda têm um jogo a menos.

No confronto londrino, o Tottenham só precisou de dez minutos para abrir o placar. Logo no início do jogo, o goleiro Almunia espalmou a cobrança de escanteio para fora da área e a bola caiu nos pés de Rose. De primeira, o jogador mandou um chute certeiro e marcou um belo gol. No restante do primeiro tempo, o Arsenal pouco fez para buscar o empate.

Na etapa complementar, o time visitante voltou mais determinado, mas foram os anfitriões que marcaram novamente. Após bom passe enfiado, o galês Bale apareceu na área para tocar na saída de Almunia. Daí pra frente começou a brilhar a estrela de Gomes, que fez pelo menos duas defesas complicadas. O goleiro só não conseguiu evitar o gol do dinamarquês Bendtner, que descontou já aos 40 minutos.

Ainda nesta quarta-feira pela 34.ª rodada do Inglês, o Aston Villa arrancou o empate por 2 a 2 com o Everton nos acréscimos, resultado que mantém o time na briga por uma vaga na Liga Europa. Com 55 pontos, a equipe de Birmingham ocupa a sétima posição, a um ponto do Liverpool, primeiro time na zona de classificação à competição. O Aston Villa, porém, ainda tem um jogo a menos.

Em mais um jogo que fechou a rodada do Inglês, o já rebaixado Portsmouth e o ameaçado Wigan ficaram no empate por 0 a 0. Agora, o Wigan está a cinco pontos da zona de rebaixamento e mais perto de se manter na primeira divisão.