Arsenal perde e se afasta da luta pelo título inglês O Arsenal se afastou de vez da luta pelo título do Campeonato Inglês. Neste domingo, a equipe londrina perdeu para o Stoke City por 3 a 1, fora de casa, em partida válida pela 36ª rodada da competição, e se manteve com 67 pontos, seis atrás do líder Manchester United, que ainda vai jogar. Já o Stoke City chegou aos 46 pontos e agora ocupa a oitava colocação.