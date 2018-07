Arsenal perde em casa e é elimnado na Copa da Inglaterra

SÃO PAULO - O Arsenal foi surpreendido neste sábado e, mesmo atuando em casa, foi eliminado da Copa da Inglaterra por um time da segunda divisão local. Melhor para o Blackburn, que venceu a equipe de Arsène Wenger por 1 a 0, com gol de Colin Kazim-Richards no segundo tempo, e garantiu vaga nas quartas de final da competição.

Com isso, o Arsenal, quinto colocado no Campeonato Inglês e longe da briga pela liderança, tem na Liga dos Campeões da Europa a única esperança de encerrar o jejum de títulos que dura desde a temporada 2004/2005, quando conquistou justamente a Copa da Inglaterra. Nesta terça-feira, a equipe enfrentará o Bayern de Munique, em casa, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.

Já o Blackburn chega às quartas de final da Copa da Inglaterra pela primeira vez desde 2007. O grande herói da vitória foi Colin Kazim-Richards, que marcou o único gol da partida aos 27 minutos da etapa final. Ele aproveitou rebote do goleiro Szczesny e bateu mascado, a bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Pensando justamente no confronto diante do Bayern de Munique, Arsène Wenger poupou alguns de seus principais titulares neste sábado. O Arsenal dominou a partida e quase marcou no segundo tempo com Rosicky, que acertou um forte chute de fora da área no travessão. Mas um minuto depois da entrada de Walcott, Cazorla e Podolski, o time londrino foi castigado com o gol da derrota.

A Copa da Inglaterra teve outros dois jogos já encerrados neste sábado, também com vitórias dos visitantes. O Milwall bateu o Luton Town por 3 a 0 e avançou, enquanto o Barnsley fez 3 a 1 no Milton Keynes Dons e também garantiu vaga nas quartas de final da competição.