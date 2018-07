Arsenal perde em casa e fica com vaga direta ameaçada

Também neste domingo, o Liverpool perdeu em casa para o Tottenham por 2 a 0 e viu o rival ultrapassá-lo na quinta posição do Inglês. O West Ham perdeu para o Wigan por 3 a 2 e já está matematicamente rebaixado. Já o Birmingham ficou à beira da zona da degola ao perder para o Fulham, em casa, por 2 a 0.

A uma rodada do fim do Campeonato Inglês, o Arsenal já abandonou até a briga pela segunda posição, que fica com o Chelsea. O mais curioso é que a equipe de Arsène Wenger só venceu uma vez nas últimas quatro rodadas, exatamente o campeão Manchester United, e perdeu três vezes, para Bolton, Stoke e agora o Aston Villa. Bent marcou duas vezes no início do jogo e Van Persie só descontou no último minuto.

O Arsenal tem 67 pontos, contra 65 do Manchester City, que joga na terça, contra o Stoke, fechando esta 37.ª rodada. No encerramento da competição, o Arsenal pega o Fulham, enquanto o City enfrenta o Bolton, ambos como visitantes.

Van der Vaart e Modric, de pênalti, fizeram os gols do Tottenham, que quebrou um tabu de vinte anos sem vencer o Liverpool na terra dos Beatles. O time londrino, aliás, chegou à sua segunda vitória fora de casa sobre um dos quatro grandes do futebol inglês na temporada do Inglês. Antes, havia ficado 17 anos sem conseguir uma sequer.

O resultado fez o Tottenham ir a 59 pontos, contra 58 do Liverpool, subindo à quinta posição. Os dois estão garantidos na Liga Europa.