Arsenal perde fora e fica longe da Liga dos Campeões

SWANSEA - O Arsenal ficou mais longe de obter uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa neste domingo. Fora de casa, a equipe perdeu para o Swansea por 3 a 2, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, permanece em quinto lugar, com 36 pontos, quatro atrás do Chelsea, que é o quarto e triunfou no sábado.

Derrotado pelo Fulham na rodada anterior, o Arsenal tentava se recuperar, mas voltou a perder, apesar do bom início de partida, já que Van Persie abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. O Swansea, porém, empatou aos 16 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Sinclair.

Na etapa final, o Swansea conseguiu a virada aos 13 minutos, com Dyer. O Arsenal ainda empatou o duelo aos 24 minutos, com Walcott. Porém, no lance seguinte, o time galês definiu a sua vitória ao fazer o terceiro gol, com Graham.

O Newcastle ultrapassou o Liverpool e assumiu o sexto lugar do Campeonato Inglês ao derrotar o Queens Park Rangers por 1 a 0, em casa. O único gol da partida foi marcado por Leon Best, aos 37 minutos do primeiro tempo. O resultado deixou o Newcastle com 36 pontos, fortalecido na briga por uma vaga na próxima Liga Europa. Enquanto isso, o Queens Park Rangers, que estreou o técnico Mark Hughes, ocupa o antepenúltimo lugar, com 17 pontos.